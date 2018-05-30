Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ вилітає до Києва через вбивство Бабченка

Дезір зустрінеться з колегами Бабченка, щоб висловити підтримку і солідарність з журналістською спільнотою в Україні.

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір прибуде до Києва через вбивство журналіста телеканалу ATR, громадянина РФ Аркадія Бабченка.

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Про це йдеться в його офіційній заяві, розміщеній на сайті ОБСЄ.

«Вилітаю до Києва у зв’язку з вбивством Аркадія Бабченка. Зустрінусь з колегами, висловлю підтримку та солідарність з журналістською спільнотою в Україні після жахливого злочину», - заявив Дезір.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.