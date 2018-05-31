Адвокат розповів про спробу "закошмарити" затриманого організатора замаху на Бабченка

Вчора СБУ відзвітувала про затримання організатора "вбивства" на журналіста Аркадія Бабченко.

Адвокат Євген Солодко заявив про тиск на затриманого у справі про замах на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

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Про це юрист написав на своїй сторінці в Facebook.

«Зараз адвокати нашої фірми працюють з «організатором вбивства» Аркадія Бабченко. Перше враження - провокація, організована вельми неестетично. Спроба «закошмарити» підзахисного відразу не вдалася, а далі будемо розбиратися», – написав Солодко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 травня, Співробітники Служби безпеки України провели затримання організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченко.