Клімкін показав голові МЗС Німеччини руйнування в Широкіно (фотогалерея)

Глава МЗС України заявив, що селище, поряд з яким вони перебували, повністю зруйноване Росією та її найманцями.

Міністри закордонних справ України і Німеччині Павло Клімкін та Гайко Маас ознайомилися з руйнуваннями в Широкіно, перебуваючи на невеликій відстані від селища. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"У Широкіно нам з Гайко Маасом доїхати не вдалося, але побачили, що воно повністю зруйноване Росією та її найманцями", - заявив Клімкін.

Також він розмістив фотографію з місця перебування неподалік від Широкіно. Клімкін додав хештег із закликом про необхідність припинення російської агресії.

Окремо в МЗС України в Twitter заявили, що відвідування лінії розмежування на Донбасі та ознайомлення з ситуацією, що склалася в результаті російської агресії, є вкрай важливими кроками.

Читайте такожЗМІ дізналися, хто змінить Суркова на посаді кремлівського куратора "ДНР" і "ЛНР"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, в Маріуполі Маас і Клімкін заявили про домовленість провести зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки". Вона повинна відбутися 11 червня в Берліні. Однією з головних тем зустрічі має стати запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Як повідомляє МЗС Німеччини в Twitter, Маас відвідує Донецьку область, щоб побачити ситуацію на лінії зіткнення. За його словами, з обох сторін лінії все ще перебувають добре озброєні військові.

Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевім населенням та поїдемо до лінії розмежування. pic.twitter.com/LRVD9smIvG — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2018

Як повідомляв УНІАН, Маас має намір відвідати контактну лінію на сході України, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася в результаті російської агресії. У Києві Маас вже зустрівся з президентом України Петром Порошенком. Вони обговорили розвиток ситуації на Донбасі і подальші кроки для активізації мирного процесу. Сторони підкреслили важливість якнайшвидшого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації Мінських домовленостей.