Заяви недостатньо: у ДМС заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства

Якщо громадянин України є громадянином іноземної держави, то в правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

Про це заявив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько, передає "112 Україна".

"Законодавство України передбачає процедуру виходу з українського громадянства. Однієї будь-якої заяви будь-якої особи не достатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки", - зазначив Гунько.

За його словами, процедура виходу з українського громадянства передбачена виключно для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави, тому звернення відповідно має бути у закордонну дипломатичну установу.

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"Не знаю, чи він постійно проживає на території іноземної держави. Очевидно, що він у закордонну дипломатичну установу, посольство України в іноземній державі зараз навряд чи зможе звернутися, враховуючи всю цю інформацію", - сказав Гунько.

Крім того, він нагадав, що стаття 18 Закону про громадянство України прямо вказує на те, що вихід з громадянства не допускається у разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

"І нарешті, третій момент, - стаття 2 Закону України" про громадянство вказує на те, що якщо громадянин України є громадянином іноземної держави, то в правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій чи яких-небудь особливих умов щодо відповідальності перед законом", - зазначив представник ДМС.

Раніше повідомлялося, що Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив про вихід з українського громадянства. Вишинський також звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням про захист.