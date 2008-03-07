Домовленості про 312 доларів Ющенко називає виключною брехнею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає брехнею повідомлення, що він нібито домовлявся з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ про ціну на газ для України у 312 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю українським журналістам у Душанбе.

Президент наголосив, що домовленість з В.ПУТІНИМ полягала у тому, що єдиною ціною на 2008 рік буде 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу, тому він назвав «виключною брехнею» заяви про існування начебто інших домовленостей про 312 доларів.

«Я це десять разів повторював прем’єр-міністру і суспільству», - сказав В.ЮЩЕНКО і висловив думку, що 179,5 доларів є найоптимальнішою ціною, яку вдалось відстояти на переговорах. «І цю ціну потрібно берегти», - заявив він.

В.ЮЩЕНКО також нагадав і про інші домовленості, зокрема, про те, що сторони визнають домовленості, досягнуті станом на 1 січня 2008 року, зберігають статус-кво у цьому питанні, але водночас створюють робочу групу, яка вивчатиме питання оптимізації газових відносин між двома країнами. При цьому робоча група повинна керуватися позиціями, що ціна у 179,5 доларів має бути збережена і що нові схеми не повинні погіршити стан як НАК «Нафтогаз України», так і російської сторони.

«Усе решта – починаємо переговорний процес. Місяць потрібно – місяць, три місяці – три місяці. Є якийсь багаж, достойний уваги двох президентів, – через 5 місяців виносимо його на розгляд. Немає результату – говоримо, що ми провели переговорний процес, у нас немає результату і ми залишаємось на існуючих позиціях», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як наголосив Президент, він і сьогодні наполягає, що це має стати основою для реалізації національних інтересів України. «Я не підтримуватиму будь-які корпоративні інтереси, бо я добре знаю, як “Єдині енергетичні системи” ще декілька років тому формували внутрішній ринок, перед цим корпорація «Республіка», перед цим “Ітера” формували відповідні інтереси. Я про це заявив прем’єр-міністру, мені це набридло, я хочу бачити ці відносини прозорими і ясними», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО заявив, що у подібних переговорах необхідно керуватись заповіддю “Не нашкодь”. “Бо я знаю: кожен раз, коли уряд береться за ту чи іншу тему, дуже часто виникають чергові кризи. Те, що виникло у газових відносинах Україна-Росія – це питання надумане, це питання, яке виникло на пустому місці, де ми втратили репутацію, де потрібно було давати багато роз’яснень міжнародній спільноті, у тому числі і відносно гарантій транзиту. Іншими словами – це непродумана політика, і я хотів би звернути увагу прем’єр-міністра, уряду на більш продуманий підхід, на організацію такого роду питань”, - сказав Президент.

Саме тому, за його словами, він і прийняв безпрецедентне рішення розсекретити директиви, які він давав уряду на переговорний процес з Російською Федерацією.

«Я був змушений це зробити тільки з одною метою: щоб український журналіст, український громадянин знав істинну позицію Президента, а не викривлену чи тенденційну, як вона викладається у листуванні певних ділових осіб України. Мені прикро за такий характер відносин. Це не моя політика, я хочу від неї відмежуватись», - додав В.ЮЩЕНКО.