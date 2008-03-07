Верховна Рада зайнялася Добкіним і Кернесом

Парламент створив ТСК з розслідування діяльності влади Харкова

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 223 народних депутати з 447, зареєстрованих у сесійній залі (для ухвалення рішення про створення ТСК необхідно 150 голосів депутатів – УНІАН).

Не голосували за створення комісії фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ.

Зокрема, ТСК займеться розслідуванням обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.