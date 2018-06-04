Українці пройшли маршем у польському Перемишлі - їх зустріли антибандерівським банером (фото)

У Перемишлі з нагоди свята української національної пам'яті відбулася щорічна українська процесія.

3 червня вулицями Перемишля пройшла традиційна щорічна процесія, приурочена до свята української національної пам’яті.

Святкові заходи почалися молитвою у Кафедральному соборі УГКЦ св. Івана Хрестителя у Перемишлі. Після цього учасники пройшли ходою на цвинтар у селі Пикуличі, де відбулася панахида, покладання квітів та громадське віче, передає "Польське радіо".

Зазначається, що ходу, як і торік, охороняло багато поліцейських.

Утім, без нагадування від поляків не обійшлося, передає "Громадське радіо". Троє людей принесли із собою банер із написом: "Сусіди українці, застерігаємо, досить брехні і досить мовчання. Жодних символів і знаків бендеризму та УПА на теренах Польщі". Люди, які тримали цей банер, не супроводжували колону, а лише стояли обабіч дороги, якою йшли учасники маршу. Тож до кінцевої точки – українського військового цвинтаря дійшли без інцидентів.

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Заходи в Перемишлі пов’язані зі вшануванням пам’яті інтернованих вояків і старшин Армії Української Народної Республіки та полонених вояків Української Галицької Армії. Вони через жахливі побутові умови та епідемію тифу у 1918-1919 роках померли у таборі біля села Пикуличі (нині це територія міста Перемишль), де їх і поховали на Українському воєнному цвинтарі. У групових могилах поховано орієнтовно 2000 полонених та інтернованих вояків і старшин УГА, Армії УНР, у двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА.

Організатором урочистостей є Перемишльське відділення Об’єднання українців Польщі та парафіяни Кафедрального собору УГКЦ св. Івана Хрестителя у Перемишлі. Традиційно до проведення урочистостей долучається оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Участь у святі бере українська громада Перемишля, а також делегації зі Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей України: представники влади, духовенства та громадськості.

Нагадаємо, два роки тому, 2016-го, у Перемишлі польські націоналісти напали на ходу з нагоди Свята української національної пам’яті.