Оприлюднено свіжий рейтинг політсил: до ВР пройшли б 8 партій в разі виборів у травні

Найбільше голосів виборців отримали б ВО «Батьківщина» (12,6%) та партія «Громадянська позиція» (10,7%). Ймовірно долають виборчий бар’єр «Об’єднання «Самопоміч» (5,1%) та нещодавно зареєстрована партія «Слуга народу» (5,0%).

До парламенту, у разі проведення виборів у травні, пройшли б 8 партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

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Соціологічне дослідження показало, що потенційно готові брати участь у голосуванні на виборах народних депутатів 65% громадян, тоді як 19% опитаних не налаштовані брати участь у такому голосуванні.

Серед політичних партій найбільше голосів тих, хто піде на вибори, отримали б ВО «Батьківщина» (12,6%) та партія «Громадянська позиція» (10,7%).

Далі йдуть партія «Опозиційний блок» - 8,5%, політична партія «За життя» - 8,1%, Радикальна партія – 7,9%, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 7,8%.

Ймовірно долають виборчий бар’єр також «Об’єднання «Самопоміч» (5,1%) та нещодавно зареєстрована партія «Слуга народу» (5,0%).

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.