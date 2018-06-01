Українці назвали найбільш корумповані органи влади

Найбільше негативних оцінок мають суди (79%), ГПУ (75%) та Нацполіція (74%).

Українці вбачають активними борцями із корупцією насамперед засоби масової інформації і журналістів, а також антикорупційні громадські організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у оприлюднених сьогодні на прес-конференції результатах загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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"Значна частина населення (48%) не бачить жодної інстанції, яка б активно боролася з корупцією в Україні", - зазначають соціологи.

Решта населення активних борців з корупцією вбачає насамперед у засобах масової інформації, журналістах (26%) та антикорупційних громадських організаціях (18%).

Далі йдуть Національне антикорупційне бюро України (11%), населення (10,5%), окремі політики, громадські діячі (10%), країни Заходу (6%).

"Дуже незначний відсоток населення серед активних борців із корупцією вказували ті державні інституції, які й мають боротися з корупцією: СБУ (5%), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (5%), Національне агентство з питань запобігання корупції (4%), Генеральну прокуратуру (4%), президента (4%), поліцію (3%), уряд, міністерства (2%) Верховну Раду (2%), владу на місцях (1,5%), суди (1%)", - йдеться в результатах опитування.

При цьому жоден з органів, які мають боротися із корупцією, не отримав позитивної оцінки щодо ефективності цієї ї боротьби. Найбільше позитивних оцінок має НАБУ, проте це лише 15% таких оцінок; ефективність у боротьбі із корупцією СБУ позитивно оцінили 13% опитаних, Національної поліції – 10%, ГПУ – 9%, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції – 6%, судів – 4%.

Найбільше ж негативних оцінок мають суди (79%), ГПУ (75%) та Нацполіція (74%).

Серед чинників, які, на думку громадян, найбільше заважають НАБУ добре виконувати свою роботу, насамперед було зазначено відсутність у влади політичної волі боротися з корупцією (44%); ще 33% назвали недоліки законодавства, 23% – нереформовану судову систему, 22% – корупцію всередині НАБУ.

По 21% назвали спротив інших правоохоронних органів та поблажливе ставлення до корупції населення України. Лише 19% впевнені, що насправді ніщо не заважає НАБУ боротися з корупцією.

*** Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.