Уряд Великої Британії вимагає від Росії звільнити українських політв’язнів

Також наголошується, що встановлення російського контролю над Кримом залишається незаконним і нелегітимним, і є грубим порушенням низки міжнародних зобов'язань Росії.

Уряд Великої Британії оприлюднив заяву щодо чотирьох українців, які голодують у російських тюрмах за висловлення незгоди з анексією Криму та утриманні політичних в'язнів – Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.

Відповідна заява уряду Великої Британії оприлюднена у середу, 6 червня, на сайті відомства.

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"Ми глибоко стурбовані станом чотирьох українських громадян, утримуваних Росією, які голодують на знак протесту проти тривалого затримання українських політв'язнів. Позбавлення волі цих людей та багатьох інших українців, яких ув'язнили в Росії, здається політично мотивованим. Ми закликаємо російську влади негайно звільнити їх", – йдеться в заяві.

Також наголошується, що встановлення російського контролю над Кримом залишається незаконним і нелегітимним, і є грубим порушенням ряду міжнародних зобов'язань Росії.

Довідка. Олега Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.