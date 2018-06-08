"Що ти гавкаєш?": з'явилися епічні кадри бійки нардепів Берези і Долженкова у Раді (фоторепортаж, відео)

Варто зазначити, що бійка сталася через Мураєва, який наразі є позафракційним.

У Раді сталася сутичка між депутатами Юрієм Березою від "Народного фронту" та Олександром Долженковим від “Опозиційного блоку”.

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Інцидент стався через нардепа Євгена Мураєва, який назвав Сенцова "терористом". Так, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко вимагала від депутата вибачень. При цьому вона зазначила, що "Опоблок" привів його до парламенту.

У відповідь Долженков почав з місця кричати, що Мураєв не член "Опозблоку" і він не обирався за списком партії. На ці слова депутат Береза підвівся із свого робочого місця і зі словами: "Що ти гавкаєш?" підбіг і вдарив декілька раз Долженкова.

Відповідне відео вже опубліковано на YouTube:

Раніше позафракційний народний депутат Сергій Мельничук розбив до крові ніс колишньому колезі по фракції Радикальної партії Олега Ляшка Дмитру Ліньку. Інцидент стався після ефіру на телеканалі NewsOne.