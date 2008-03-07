У НУ-НС радять регіоналам та комуністам почати з себе

"Регіонали” прикривають небажання зняти з себе депутатську недоторканність балачками про те, що слід зняти недоторканість і з Президента, і з суддів. Принципова позиція коаліції демократичних сил – починати треба з себе. Кожен депутат -“регіонал”, кожен депутат-комуніст зараз повинен поіменно натиснути кнопку за скасування депутатської недоторканності”.

Про це під час розгляду у парламенті законопроекту про внесення змін до ст.80 Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності сказав лідер фракції Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав Кириленко, повідомляє сайт НУ-НС.

“Наша офіційна позиція полягає в тому, щоб зараз, відповідно до п.5 ч.2 ст.141 Регламенту ВР проголосувати включення законопроекту до порядку денного з одночасним направлення його до Конституційного Суду для надання висновку, тобто розпочати процедуру скасування депутатської недоторканності!, - сказав Кириленко.

“Питання зрозуміле і обговорене, - зазначив він, - навіщо затримувати увагу виборців ще на дві або чотири години голосуванням шляхом вставання 150 членів опозиції і 226 членів коаліції”. Кириленко закликав депутатів “провести голосування за стандартною процедурою картками і в 226 голосів прийняти законопроект, відкривши дорогу скасуванню депутатської недоторканності”.