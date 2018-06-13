В Transparency International закликали прибрати із закону про Антикорупційний суд «рятівну лазівку» для корупціонерів

У тексті закону з`явилась норма, яка дозволить низці ТОП-корупціонерів уникнути відповідальності.

Міжнародна організація Transparency International Україна закликає виправити положення про апеляцію в законі про Антикорупційний суд.

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Про це йдеться в заяві організації, опублікованій на її офіційному сайті. В ТІ заявляють, що апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду.

В заяві наголошується, що апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

«Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті», - сказано в заяві.

«Ця норма з’явилася в тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, а сьогодні - у вже оприлюдненому законі.

«Цієї норми також не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Верховної Ради» - зазначають в ТІ.

В заяві зауважується, що тепер закон передбачає, що справи НАБУ, розгляд яких почався в загальних судах першої інстанції, будуть завершені так само в загальних судах.

«Отже, апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду. Натомість, згідно із попередніми домовленостями з міжнародними партнерами, апеляція справ, які зараз знаходяться на розгляді в загальних судах, мала б відбутися в апеляційній палаті Антикорупційного суду», - підкреслюється в заяві.

Також в ТІ цитують голову правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна: «Ця норма - це амністія для всіх топ-корупціонерів, чиї справи вже в судах. Це зміна попередніх домовленостей і тексту самого законопроекту прямо перед голосуванням. У погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради, цієї правки не було, і апеляція мала бути в Антикорупційному суді. Тепер же справи Миколи Мартиненка, Романа Насірова та інших одіозних топ-посадовців так і залишаться в звичайних судах та, як ми розуміємо, будуть «злиті».

При цьому наголошується, що «така норма означає, що найближчі вироки проти топ-корупціонерів країни українці побачать не раніше, ніж через 2-3 роки, бо щонайменше півроку займе створення Антикорупційного суду, ще 1,5-2 роки в двох інстанціях розглядатимуться самі справи, які тільки туди потраплять».

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин наголошує, що «необхідно терміново виправити цю помилку, проголосувавши за відповідні зміни до закону. Ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень у справах НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що президент України має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Ним встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.

11 червня закон про Вищий антикорупційний суд був підписаний президентом України Петро Порошенко.

Сьогодні закон про Вищий антикорупційний суд офіційно опублікований у газеті "Голос України".