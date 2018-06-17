Порошенко не виключає, що може бути подання до КС щодо скасування закону про антикорупційний суд

Але не бачить підстав для винесення такого рішення КС.

Президент Петро Порошенко не виключає, що може бути подання групи народних депутатів України до Конституційного суду України щодо скасування закону про антикорупційний суд

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Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, він зазначив, що депутати мають «конституційне право» звертатися до КСУ. «Але я думаю, що в Конституційного суду вистачить мудрості прийняти законне обгрунтоване рішення. Бо я особисто, в тому числі, як юрист, жодних порушень Конституції при прийнятті цього закону там не бачу»-зазначив Порошенко.