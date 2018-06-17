Порошенко не виключає, що може бути подання до КС щодо скасування закону про антикорупційний суд

00:11, 17 червня 2018
Політика
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Петр Порошенко / REUTERS

Президент Петро Порошенко не виключає, що може бути подання групи народних депутатів України  до Конституційного суду України щодо скасування закону про антикорупційний суд

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 Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, він зазначив, що депутати мають «конституційне право» звертатися до КСУ. «Але я думаю, що в Конституційного суду вистачить мудрості прийняти законне обгрунтоване рішення. Бо я особисто, в тому числі, як юрист,  жодних порушень Конституції при прийнятті цього закону там не бачу»-зазначив Порошенко.

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Теги: #Антикоррупционный суд в Украине