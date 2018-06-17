Порошенко не виключає, що може бути подання до КС щодо скасування закону про антикорупційний суд
00:11, 17 червня 2018Політика
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Але не бачить підстав для винесення такого рішення КС.
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Петро Порошенко не виключає, що може бути подання групи народних депутатів України до Конституційного суду України щодо скасування закону про антикорупційний суд
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Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, він зазначив, що депутати мають «конституційне право» звертатися до КСУ. «Але я думаю, що в Конституційного суду вистачить мудрості прийняти законне обгрунтоване рішення. Бо я особисто, в тому числі, як юрист, жодних порушень Конституції при прийнятті цього закону там не бачу»-зазначив Порошенко.
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