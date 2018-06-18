Порошенко сподівається вже завтра внести до Ради законопроект про запуск Антикорупційного суду

Петро Порошенко сподівається, що сьогодні Вища рада правосуддя ухвалить президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок він зможе зареєструвати його у ВР як невідкладний.

Президент України Петро Порошенко сподівається вже завтра зареєструвати у Верховній Раді законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Facebook напередодні увечері.

«Робитиму все, щоб цього року новий антикорупційний суд був створений. Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

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11 червня закон підписав президент, 14 червня закон набув чинності.

Після публікації стало відомо, що, згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

14 червня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що спочатку проектом закону було передбачено, що рішення судів першої інстанції, навіть ухвалені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться в Апеляційній палаті ВАС, але цю норму змінили перед голосуванням.

У суботу, 16 червня, під час інтерв’ю українським телеканалам Порошенко заявив, що вважає доцільним здійснити передачу всіх корупційних справ в Антикорупційний суд після його створення.