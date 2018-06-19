«Відродження» закликає урядовців через зміни до Бюджету вирішити проблеми мітингувальників

16:12, 19 червня 2018
Політика
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Віктор Бондар / vidrodzhennya.org.ua

Уряд та Верховна Рада можуть вирішити проблеми афганців, чорнобильців та інших мітингувальників через внесення змін до Бюджету на 2018 рік.

Таку пропозицію під час виступу з парламентської трибуни висловив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар за результатами зустрічі керівників парламентських фракцій із представниками афганських та чорнобильських організацій, які вийшли на мітинг до парламенту у вівторок 19 червня. 

За його словам, безвідповідальність окремих міністрів призвела до мітингів у центрі Києва. Втім, уряд повинен відшукати компромісне рішення.

Як зазначив Віктор Бондар, головна претензія мітингувальників – невиконання державою своїх зобов’язань із фінансування передбачених законами пільг.

«Йдеться про ветеранів Афганістану, про чорнобильців, про військових пенсіонерів і ветеранів АТО. Перше питання, яке вони підіймають, – це те, що з ними ніхто з міністрів не хоче говорити. Друге – монетизація пільг: комунальних, на проїзд, на лікування тощо. Їх фінансування сьогодні з центрального рівня передали на місцеві бюджети. У підсумку на кожну людину виплачують 60-100 грн допомоги, бо це максимум, що можуть зробити місцеві бюджети. Але, вибачте, за ці кошти лікуватися, оплачувати комунальні послуги, проїзд у транспорті неможливо. Це просто знущання», – сказав Віктор Бондар.

Він додав, що люди, які вийшли на мітинг під стіни парламенту, просять про зустріч із представниками українського уряду. При цьому в них найбільше питань до міністра соціальної політики Андрія Реви, а також в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Зазначених міністрів запросили на засідання профільного Комітету ВРУ в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю, що відбудеться у середу 20 червня. На зустрічі вони мусять представити варіант вирішення проблем, які турбують мітингувальників.

«Я закликаю уряд: поверніться обличчям до людей! Нехай профільні міністри підуть на розмову, в комітети, нехай дадуть пояснення людям, що вони роблять і що планують зробити впродовж найближчих півроку. Всі питання можна вирішити через зміни до Бюджету. Не треба займатися популізмом, а треба спокійно і виважено знайти компроміс», – наголосив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

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