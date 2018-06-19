«Відродження» закликає урядовців через зміни до Бюджету вирішити проблеми мітингувальників

Як зазначив Віктор Бондар, головна претензія мітингувальників – невиконання державою своїх зобов’язань із фінансування передбачених законами пільг.

Уряд та Верховна Рада можуть вирішити проблеми афганців, чорнобильців та інших мітингувальників через внесення змін до Бюджету на 2018 рік.

Таку пропозицію під час виступу з парламентської трибуни висловив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар за результатами зустрічі керівників парламентських фракцій із представниками афганських та чорнобильських організацій, які вийшли на мітинг до парламенту у вівторок 19 червня.

За його словам, безвідповідальність окремих міністрів призвела до мітингів у центрі Києва. Втім, уряд повинен відшукати компромісне рішення.

Як зазначив Віктор Бондар, головна претензія мітингувальників – невиконання державою своїх зобов’язань із фінансування передбачених законами пільг.

«Йдеться про ветеранів Афганістану, про чорнобильців, про військових пенсіонерів і ветеранів АТО. Перше питання, яке вони підіймають, – це те, що з ними ніхто з міністрів не хоче говорити. Друге – монетизація пільг: комунальних, на проїзд, на лікування тощо. Їх фінансування сьогодні з центрального рівня передали на місцеві бюджети. У підсумку на кожну людину виплачують 60-100 грн допомоги, бо це максимум, що можуть зробити місцеві бюджети. Але, вибачте, за ці кошти лікуватися, оплачувати комунальні послуги, проїзд у транспорті неможливо. Це просто знущання», – сказав Віктор Бондар.

Він додав, що люди, які вийшли на мітинг під стіни парламенту, просять про зустріч із представниками українського уряду. При цьому в них найбільше питань до міністра соціальної політики Андрія Реви, а також в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Зазначених міністрів запросили на засідання профільного Комітету ВРУ в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю, що відбудеться у середу 20 червня. На зустрічі вони мусять представити варіант вирішення проблем, які турбують мітингувальників.

«Я закликаю уряд: поверніться обличчям до людей! Нехай профільні міністри підуть на розмову, в комітети, нехай дадуть пояснення людям, що вони роблять і що планують зробити впродовж найближчих півроку. Всі питання можна вирішити через зміни до Бюджету. Не треба займатися популізмом, а треба спокійно і виважено знайти компроміс», – наголосив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».