"Вони шоковані... І йдуть": екс-заступниця командира роти поліції Києва вразила розповіддю про роботу копів в Україні (аудіо)

Світлану Піддубну можна назвати одним з публічних облич реформи поліції в Україні. Вона пішла туди працювати за власним бажанням, але близько року тому звільнилася. Жінка розповіла, чому так сталося.

В ієрархії оновленої поліції Світлана Піддубна обійняла важливу посаду, яка дає розуміння ситуації "на землі", - стала заступника командира 3 роти 1 батальйону (Дніпровський район Києва).

Але близько року тому вона подала рапорт на звільнення з поліції. Піддубна зізналася: благі починання зачавив комплекс проблем, передають "Вести".

Причин звільнення Світлани, за її словами, багато. Перша і головна - немає змін у законодавстві, які допомогли б поліцейським працювати. Вона розповіла, що поліцейські можуть затримати людину за кримінальними статтями, але лише після завдання сильного збитку, наприклад, перелому. Поки цього немає – правоохоронці безсилі.

"Друга проблема – завантаження. У моїх колишніх колег цейтнот – звичайна справа: графік сформований ідеально, два дні працюють, два – відпочивають. У реальності ж о 5 ранку людина прокидається, о 6-7 у неї вже шикування. А закінчує вона близько 7-10 вечора, дивлячись які справи надійдуть на її планшет. І вона повинна їх закінчити. І коли приїжджає на базу, змінюється. А "впахує" нерідко взагалі без вихідних. Справа в тому, що в Києві постійно проходять заходи: то футбол, то якісь прайди. За законодавством, як командир, я повинна або оплатити людині цей вихід на роботу, або дати їй вихідний. Але людей катастрофічно не вистачає. Не до вихідних. А щодо оплати... її Немає", - зазначила Піддубна.

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Відповідаючи на репліку журналіста про зарплату патрульних у 8-10 тис. грн, вона розповіла, що офіційна зарплата – це ставка, а решта – преміальні, які з людини можна зняти.

"Знімають, як кажуть, "по самое не хочу" - і людина може отримати 3200-4000 грн в місяць. Чи буде вона працювати за ці гроші? Ні! Скільки разів ми вже намагалися організувати профспілку - тиск був неймовірний. Створити глобальний захист поліцейським складно", - додала колишня коп.

Також вона розповіла, що коли в керівництві були Ека Згуладзе і Хатія Деканоїдзе, вони не раз і не два приїжджали "на землю", розмовляли зі звичайними, рядовими поліцейськими. З нинішнього керівництва таких кроків не робив ніхто, наголосила Піддубна.

Крім того, вона розповіла про стан авто: деякі просто не можуть виїхати на маршрут через технічний стан.

"Багато скаржаться – мовляв, чому дві години і більше екіпажі їдуть на найпростіший виклик, на ті ж ДТП. А машин не вистачає", - пояснила екс-заступника командира роти поліції Києва.

"Навіщо я пішла до поліції? Щоб діти - мої діти - не спостерігали, як п'яні люди бешкетують у громадських місцях. Я хотіла щось змінити. А зараз мої колишні колеги телефонують, кажуть, що вони шоковані... І йдуть. Нічого не змінюється", - підсумувала вона.

Раніше "Новое время" повідомляло, що, за словами чинних і колишніх поліцейських, у їхній владі дуже мало важелів впливу на ситуацію, закон повною мірою їх не захищає, а начальство більше штрафує, ніж заохочує.

Крім того, зазначалося, що влітку 2015 року з появою патрульної поліції довіра громадян до нових поліцейських зашкалювала й люди вірили в успіх реформи. Однак через 2,5 року ця довіра значно впала.