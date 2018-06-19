Комітет Ради повернув Парубію подання ГПУ на Вілкула й Колєснікова

Рішення прийняті виходячи з того, що комітет «позбавлений можливості розглянути подання» через цілу низку причин

Комітет Верховної ради України з питань регламенту та організації роботи повернув спікеру парламенту Андрію Парубію подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і народного депутата з цієї фракції Дмитра Колєснікова.

Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комітету 19 червня, інформує сайт ВРУ.

Як зазначається, рішення прийняті виходячи з того, що комітет «позбавлений можливості розглянути подання» через цілу низку причин, які викладає у своєму протоколі.

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Таким чином, комітет повернув голові ВР оригінали подання на Колєснікова та Вілкула, що були внесені до парламенту 25 травня 2018 року генеральним прокурором, «для повернення Генеральному прокурору України».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів з «Опоблоку» Вілкула і Колєснікова.

Як зазначила Сарган у Facebook, Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства державного майна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я. Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тисяч кв. метрів.

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«Колишній голова Дніпропетровської ОДА (Вілкул – УНІАН) протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю «Арт Ленд», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості», - додала вона.

Парубій 25 травня направив подання генпрокурора щодо Вілкула та Колєснікова до Комітету з питань Регламенту та організації роботи ВР.

В інтерв'ю телеканалу «Рада» спікер зазначив, що «невідкладно» направив ці подання на розгляд Регламентного комітету.

Парубій нагадав, що у зазначених депутатів є 5 днів для надання Регламентному комітету пояснень, а далі Комітет має 20 днів на винесення свого рішення стосовно подань. «Після рішення Комітету це питання я винесу вже в зал на розгляд», - сказав він.