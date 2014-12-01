Кравчук підтримує рішення уряду про скасування пільг
14:33, 01 грудня 2014Політика
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Колишній президент України Леонід Кравчук підтримує урядове рішення про скасування пільг для чиновників і вважає, що пільги мають отримувати лише малозабезпечені громадяни й у грошовій формі.
Кравчук вважає пільги радянським пережитком / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив на прес-конференції.
“Я був і лишаються противником всіляких пільг. Пільги є лише в бідному суспільстві. Вони потрібні не чиновникам, а незабезпеченим людям для оплати газу, наприклад. Але людині потрібно дати гроші, а не пільги”, - сказав Кравчук.
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Також він вважає, що системи отримання пільг в Україні є спадком Радянського Союзу, і через пільги і преференції отримують президенти, прем'єри та інші високопосадовці.
“Я не бачу жодних проблем, щоб ці пільги тепер скасували”, - сказав Кравчук.
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