Кравчук підтримує рішення уряду про скасування пільг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив на прес-конференції.

“Я був і лишаються противником всіляких пільг. Пільги є лише в бідному суспільстві. Вони потрібні не чиновникам, а незабезпеченим людям для оплати газу, наприклад. Але людині потрібно дати гроші, а не пільги”, - сказав Кравчук.

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Також він вважає, що системи отримання пільг в Україні є спадком Радянського Союзу, і через пільги і преференції отримують президенти, прем'єри та інші високопосадовці.

“Я не бачу жодних проблем, щоб ці пільги тепер скасували”, - сказав Кравчук.