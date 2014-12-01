Кравчук вважає марним сподіватися на виконання Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.

“У Мінських угодах пунктів багато, але (міністр закордонних справ РФ Сергій) Лавров сказав, що Росія ніякої відповідальності не несе, бо нічого не підписувала. Бойовики, керівники так званих “ЛНР” і “ДНР” сказали, що вони загалом не будуть виконувати Мінські угоди. Жоден пункт не виконано і не буде виконано, тому що для виконання питань такого рангу потрібно, щоб документи підписували не почесний президент Кучма, не посол Росії (Михайло Зарабов) і представники ОБСЄ, а глави держав або за їхнім дорученням міністри закордонних справ. А все інше - це просто відтягування розв'язки, що і відбувається”, - сказав Кравчук.

Читайте такожРосія розвалиться, якщо розпочне широкомасштабне вторгнення в Україну - Кравчук На його думку, для реального врегулювання ситуації необхідно, щоб проблему вирішили п'ять країн-гарантів української незалежності.

“Держави-гаранти, а їх п'ять - Росія, США, Велика Британія, Франція і Китай, - мають зібратися і підвести підсумок, як виконується підписаний ними (Будапештський) меморандум. І якщо не виконується, то чому, і запропонувати механізми його виконання. Тому що свого часу механізми точно прописані не були. Тому тепер маємо таке ставлення до цього меморандуму”, - наголосив Кравчук.