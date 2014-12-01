Кравчук вважає марним сподіватися на виконання Мінських угод
Перший президент України Леонід Кравчук вважає марним сподіватися на виконання Мінських домовленостей, оскільки такі документи мають підписувати президенти або як мінімум міністри закордонних справ, а не колишні президенти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.
“У Мінських угодах пунктів багато, але (міністр закордонних справ РФ Сергій) Лавров сказав, що Росія ніякої відповідальності не несе, бо нічого не підписувала. Бойовики, керівники так званих “ЛНР” і “ДНР” сказали, що вони загалом не будуть виконувати Мінські угоди. Жоден пункт не виконано і не буде виконано, тому що для виконання питань такого рангу потрібно, щоб документи підписували не почесний президент Кучма, не посол Росії (Михайло Зарабов) і представники ОБСЄ, а глави держав або за їхнім дорученням міністри закордонних справ. А все інше - це просто відтягування розв'язки, що і відбувається”, - сказав Кравчук.
Читайте такожРосія розвалиться, якщо розпочне широкомасштабне вторгнення в Україну - Кравчук На його думку, для реального врегулювання ситуації необхідно, щоб проблему вирішили п'ять країн-гарантів української незалежності.
“Держави-гаранти, а їх п'ять - Росія, США, Велика Британія, Франція і Китай, - мають зібратися і підвести підсумок, як виконується підписаний ними (Будапештський) меморандум. І якщо не виконується, то чому, і запропонувати механізми його виконання. Тому що свого часу механізми точно прописані не були. Тому тепер маємо таке ставлення до цього меморандуму”, - наголосив Кравчук.