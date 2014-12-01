У Верховному суді стартувала люстрація

Про це повідомляє «Українська правда».

Як розповіли у ВСУ, провести люстраційну перевірку розпорядився голова суду Ярослав Романюк.

"Тепер до 10 грудня судді мають написати заяви (про те, чи підпадають вони під люстрацію – ред.). Після цього ми передамо ці дані в органи, які проводитимуть перевірку", - заявили в прес-службі суду.

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Про результати люстраційної перевірки обіцяють повідомити на сайті ВСУ після її завершення.

Як відомо, пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду, в якому просить визнати статті закону про люстрацію суддів неконституційними.

Голова тимчасовою комісії, що займається люстрацією суддів, Володимир Мойсик заявляв, що це подання не зупиняє дію закону про люстрацію щодо суддів.