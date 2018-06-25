Сійярто заперечив вплив Москви на політику Будапешту: нас не обходить, що думає Росія

Очільник угорської дипломатії сформулював кредо угорської зовнішньої політики: Угорщина – передусім, "Hungary first".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував закиди щодо того, що в ситуації з освітнім законом Будапешт діє під російським впливом.

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В інтерв’ю "Європейській правді" Сійярто вказав, що не розуміє, навіщо українська сторона, з його слів, «поширювала антиугорську пропаганду» про вплив РФ на політику Будапешта.

"Нам відомо про таку собі "м’яку дипломатію", коли навмисно поширювали чутки, мовляв, ми діємо під впливом Росії. А це – просто брехня! Нам не потрібна ніяка Росія, щоби визначити, як захищати свою меншину", - заявив міністр.

«Ми незалежна держава і нас не обходить, що думає Росія про нашу політику щодо меншин. Ми знаємо одне: на Закарпатті є угорці, їх – приблизно 150 тисяч, і ми прагнемо захищати їхні права. І ми, якщо буде потреба, захищатимемо їх від будь-кого – від США, від Росії, від Нової Зеландії, від кого завгодно", - продовжив він.

Очільник угорської дипломатії наголосив, що Угорщина "не проросійська і не проамериканська. Вона – про угорська".

"Наша політика визначає: Угорщина – передусім, "Hungary first", - підсумував Сійярто.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 22 червня, Сійярто заявив, що Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їхніх колег з Угорщини. Водночас міністр ще раз підтвердив, що на цій зустрічі Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту - тепер йдеться не про скасування мовної норми, а про виконання двох пунктів рішення Венеціанської комісії.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Гостріше за всіх на документ зреагувала Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.