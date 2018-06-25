Росія свідомо блокує переговори про звільнення українських заручників – Грицак

Голова СБУ наголосив, що РФ використовує питання українських заручників як засіб політичного тиску.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак наголошує, що Російська Федерація свідомо блокує переговори зі звільнення українських заручників і бранців, які незаконно утримуються у тимчасово окупованих Криму і частині Донбасу, а також на території Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ сказав сьогодні на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації, а також її окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема застосування тортур до заручників та незаконно утримуваних осіб.

"На жаль, на сьогоднішній день, переговори про звільнення заручників свідомо блокуються російською стороною і використовуються як засіб політичного тиску", - заявив Грицак.

Він наголосив, що саме тому у процесі звільнення заручників та політв’язнів величезне значення для України має міжнародна підтримка.

"Як зазначив президент України, ми готові йти на безпрецедентні кроки для того, щоб повернути усіх бранців додому, як з територій, які окуповані - Крим та Донбас, так і з території Російської Федерації", - підкреслив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня президент Петро Порошенко закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських заручників та допустити уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до режисераОлега Сенцова та інших ув’язнених українців.

Денісова 14 червня прибула до РФ, але їй постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні за допомогою відеозв'язку з ними.