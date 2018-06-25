СБУ "риє" компромат на Гройсмана після того, як він оголосив про боротьбу з корупцією на митниці - ЗМІ (документ)

Сам Гройсман публічно заявляв, що проти нього готуються інформаційні провокації.

Служба безпеки України нібито почала шукати компромат на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана після того, як він оголосив про початок боротьби з корупцією на митниці.

По суті ті, хто коригував контрабандні потоки, розуміючи, що втрачають гроші, хочуть очорнити прем'єра і його сім'ю, використовуючи спецслужби, повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

Зокрема, СБУ надіслала на Житомирську митницю листа з підписом першого заступника голови відомтсва Павла Демчина з проханням надати інформацію про автомобіль Mercedes GLE 350D, який у 2017 році придбала дружина прем'єра - Олена Гройсман.

Зазначається, що того ж року у ЗМІ з'явилася інформація, що авто нібито було задеклароване главою уряду.

Однак авто було внесене Гройсманом до його декларації, яку окремо перевіряє НАЗК, тому ця справа з будь-якої точки зору є безперспективною.

"А поява цього листа - не інакше як частина чорної піар-кампанії, і сам Гройсман 13 червня публічно заявляв, що проти нього готуються інформаційні провокації", - повідомляють журналісти.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 червня, відбулося засідання Координаційної ради з керівництвом силового блоку, під час якого керівники силових органів України засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план щодо боротьби з контрабандою.