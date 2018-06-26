Відомий український журналіст заявив, що йде у політику

Дмитро Гнап заявив, що візьме участь у парламентських виборах, та готовий взяти участь у президентських праймеріз.

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап іде у політику. Про це він заявив у Facebook.

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"Я прийняв рішення залишити журналістику. І йти в політику. Бо я можу зробити ще тисячу журналістських розслідувань. Викрити ще дві тисячі корупціонерів. Але бачу, як рік за роком вони все спокійніше почуваються. І нахабно сміються тобі в обличчя, знаючи, що навіть втративши посаду, влаштують туди свого кума, через якого так само крастимуть наші податки і наше спільне майно. [...] Чим більше нас там, а їх там менше - тим більше шансів на справжні зміни", - написав Гнап.

"Обов'язково візьму участь у парламентських виборах. Стосовно президентських, то я закликаю всіх політиків демократичного табору об'єднатися заради праймеріз, на яких обрати найкращого і найдостойнішого кандидата, якого ми всі підтримаємо. Особисто я готовий взяти участь у цих президентських праймеріз", - повідомив Гнап.

Як повідомляв УНІАН, раніше ветеран української політики Безсмертний оголосив про участь у президентській гонці.