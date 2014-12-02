Луценка на три місяці обрано координатором коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання загальних зборів коаліції.

Читайте такожЛуценко розкритикував уряд Яценюка: "Хабарництво залишається питомою ознакою влади"

“На раді коаліції, згідно з нашим регламентом, мене обрано на три місяці координатором коаліції”, - сказав Луценко, пояснюючи, чому ці збори проводить саме він.