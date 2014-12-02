Луценка на три місяці обрано координатором коаліції

16:16, 02 грудня 2014
Політика
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Голову фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрія Луценка на три місяці обрано координатором коаліції.

Юрій Луценко / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання загальних зборів коаліції.

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“На раді коаліції, згідно з нашим регламентом, мене обрано на три місяці координатором коаліції”, - сказав Луценко, пояснюючи, чому ці збори проводить саме він.

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