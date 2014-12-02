"Рік Революції": Розгін Майдану

Друга програма циклу.

Початок репресивних дій колишнього режиму щодо протестувальників – що стало початком кінця Януковича. Жорстокий розгін студентів на Майдані Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Учасники програми:

Сергій РАДЧЕНКО, учасник студентського мітингу 29 листопада 2013 року. Під час нічних подій отримав черепно-мозкову травму, 20 днів перебував у комі;

Владислав ОЛЕНЧЕНКО, адвокат, організатор Штабу захисту постраждалих студентів;

Антон ПЛІШ, адвокат постраждалих студентів;

Зорян ШКІРЯК, радник Міністра внутрішніх справ України;

Сергій ГОРБАТЮК, начальник 2-го слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України;

Олесь ДОНІЙ, народний депутат України.