"Рік Революції": Розгін Майдану
Агенція УНІАН та телеканал УНІАН-ТБ представляють цикл програм, мета якого – пригадати, яким для нас усіх був Євромайдан, не забути ключові моменти, якими в історію ввійшла українська Революція Гідності та пом’янути героїв Небесної Сотні, які рік тому на морозних вулицях Києва і інших міст України віддали свої життя за нашу свободу.
Друга програма циклу.
Початок репресивних дій колишнього режиму щодо протестувальників – що стало початком кінця Януковича. Жорстокий розгін студентів на Майдані Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.
Учасники програми:
Сергій РАДЧЕНКО, учасник студентського мітингу 29 листопада 2013 року. Під час нічних подій отримав черепно-мозкову травму, 20 днів перебував у комі;
Владислав ОЛЕНЧЕНКО, адвокат, організатор Штабу захисту постраждалих студентів;
Антон ПЛІШ, адвокат постраждалих студентів;
Зорян ШКІРЯК, радник Міністра внутрішніх справ України;
Сергій ГОРБАТЮК, начальник 2-го слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України;
Олесь ДОНІЙ, народний депутат України.