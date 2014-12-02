25% волонтерів не пройшли тест на детекторі брехні для роботи при Міноборони - Порошенко

25% кандидатів у Раду волонтерів при Міністерстві оборони України не пройшли тест на детекторі брехні.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив у вівторок, 2 грудня, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає Новое время.

"Через детектор брехні пройшли всі волонтери, які пропонувалися до залучення до роботи в департаменти. Важливо підкреслити - двадцять п'ять відсотків волонтерів не пройшли детектор брехні і це нормально. Це має бути абсолютною нормою і при інших призначеннях... для відпрацювання нових управлінських практик, запровадження прозорих процедур обліку і доставки майна", - зазначив Порошенко.

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У той же час, президент зазначив, що волонтери, які увійшли до складу Ради, будуть працювати за чотирма напрямками: ремонт військової техніки, закупівля приладів зв'язку, військова медицина і забезпечення військ продовольством.

"За моїм наполяганням при Міністерстві оборони створено Раду волонтерів. ...Я з ними (волонтерами) нещодавно зустрічався. Вони працюють за чотирма напрямками - ремонт військової техніки, закупівля приладів зв'язку, військова медицина... Окремо йдеться про співробітництво щодо забезпечення військ продовольством", - зазначив Порошенко.

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За словами Порошенка, в кожному департаменті Міноборони, які відповідають за постачання, будуть працювати по два представника від волонтерських організацій.