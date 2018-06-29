Дипломати вживають невідкладних заходів для повернення українських туристів з Тунісу - МЗС

До місця перебування українських туристів виїхав консул.

Дипломати вживають невідкладних заходів з метою повернення українських туристів з Тунісу додому.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Ситуація з поверненням українських туристів з Тунісу поки що не врегульована", - зазначив він.

"За наявною інформацію, авіаперевізник намагається врегулювати цю проблему в найкоротший термін", - підкреслив дипломат.

"Посольством України вживаються невідкладні заходи з метою забезпечення повернення усіх українських громадян додому. До місця перебування українських туристів виїхав консул", - повідомив Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

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Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

Раніше в авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.