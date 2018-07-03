Геращенко пояснила, чому керівника "РИА Новости Украина" немає у списку росіян на обмін

Прізвище Вишинського ніколи не фігурувало у вимогах Росії чи бойовиків ОРДЛО.

Заарештованого за підозрою у держзраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського немає у списку російських громадян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів в Росії та на Донбасі.

Читайте такожКерівник РІА "Новости Украина" Вишинський заявив про відмову від українського громадянства і звернувся до Путіна

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на сторінці в Facebook.

"Експерти і неурядові організації говорять, що в тюрмах є більше росіян і звертають увагу, що в оприлюдненому списку-23 немає прізвища Вишинського. Пояснюю: ми оприлюднили списки осіб, яких регулярно включають в свої вимоги ОРДЛО. Прізвища інших росіян, в тому числі Вишинського, ніколи не називалися ані представниками ОРДЛО, ані росіянами, ані в Мінську, ані в інших форматах, як пропозицію. Тому наразі ми оприлюднили список-23, аж ніяк не ОРДЛО, а саме РФ, в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала 23 прізвища росіян, яких Україна готова передати Російській Федерації задля звільнення незаконно утримуваних політв’язнів Кремля.

15 травня в офісі "РИА Новости Украина" в Києві пройшли обшуки. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою в державній зраді. Для обрання запобіжного заходу його перевезли в Херсон. Журналіст підтвердив, що у нього є два паспорти – український і російський. 17 травня суд заарештував Вишинського на два місяці без права на внесення застави.