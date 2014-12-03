Кучма: наступного тижня можуть поновити переговори у Мінську - BBC

Ці зустрічі проходять у Мінську в форматі "Росія-Україна-ОБСЄ", пан Кучма представляє на них Україну, передає BBC Україна.

"Наступний раунд (Переговорів - Ред.) може бути на наступному тижні", - сказав Леонід Кучма журналістам у Києві.

За його словами, мінські домовленості є "основоположним документом".

"Вогонь не припинився, але я вважаю, що це основоположний документ, на який посилається весь світ, і важливо, що підпис під ним поставила і Росія", - зазначив пан Кучма.

У керівництві самопроголошеної "Донецької народної республіки" тим часом заявили, що поки що не мають інформації про засідання контактної групи.

Тим часом на сході України відповідно до мінських домовленостей працює Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування.

Участь у його роботі беруть українські та російські військові, а також фахівці ОБСЄ.

Як повідомив у середу медіацентр РНБО, зараз центр працює над механізмом, який дозволив би "зупинити збройне протистояння".

Зокрема, найближчим часом поруч із постійною групою в Дебальцевому, будуть розгорнуті аналогічні групи в Донецьку та Луганську, повідомили в РНБО.

Раніше представники центру намагалися домовитися про припинення вогню в аеропорту Донецьк.

Українські військові та сепаратисти заявляли про перемир'я, але фактично бойові дії там тривали.

Ввечері в середу прес-центр АТО повідомив, що протягом дня домовленість не стріляти "на 100% виконана не була".

"Лунали постріли та вибухи. Проте, станом на 17 годину обстановка в Донецькому аеропорту була відносно спокійною", - заявили в прес-центрі.

Обстріли і спроби атак були зафіксовані і в інших місцях, кажуть військові.