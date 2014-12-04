У Раді оголосили перерву до 12.30
10:28, 04 грудня 2014Політика
0 0
Підготовчі робочі групи і фракції працюють над формуванням питань порядку денного.
Гройсман оголосив перерву / Фото: УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив перерву в засіданні парламенту до 12.30.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами Гройсмана, за пропозицією коаліції для узгодження питань подальшої сьогоднішньої роботи оголошується перерва до 12.30 «у зв'язку з тим, що підготовчі робочі групи і фракції працюють над формуванням питань порядку денного».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter