У Раді оголосили перерву до 12.30

10:28, 04 грудня 2014
Політика
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Підготовчі робочі групи і фракції працюють над формуванням питань порядку денного.

Гройсман объявил перерыв / Фото: УНИАН

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив перерву в засіданні парламенту до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Гройсмана, за пропозицією коаліції для узгодження питань подальшої сьогоднішньої роботи оголошується перерва до 12.30 «у зв'язку з тим, що підготовчі робочі групи і фракції працюють над формуванням питань порядку денного».

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