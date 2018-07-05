Парубій у деталях розповів, як вів перемовини з бойовиками в Луганську
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, як їздив до Луганська, коли бойовики захопили будівлю місцевої СБУ і просив загарбників скласти зброю.
Про це він повідомив під час допиту в Старобільському райсуді Луганської області, який слухає справу про державну зраду Олександра Єфремова, передає "Українська правда".
Допит відбувся шляхом відеоконференцзв'язку з Подільського райсуду Києва.
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Парубій не зміг пригадати точної дати візиту, але відзначив, що це було через день чи два після захоплення будівлі СБУ. Спікер ВР прибув до Луганська разом з головою СБУ Валентином Наливайченком і керівником комендатури Самооборони Майдану Андрієм Левусом.
"Після прибуття в Луганськ перша наша зустріч була у прокуратурі, ми зустрілися з прокурором області, він повідомив обставини захоплення СБУ у Луганську, він повідомив, що бойовики захопили понад тисячу одиниць бойової зброї, що вони розміщені на всіх поверхах будівлі СБУ, що на деяких поверхах облаштовані професійні бойові точки", - сказав Парубій.
За його словами, під час візиту вони вели переговори з бойовиками.
"Ми без зброї і охорони приїжджали в офіс депутата Володимира Медяника. Бойовики були озброєні. Вели переговори три людини: Олексій Карякін, Валерій Рельке, третій чоловік представлявся як юрист, імені не пам’ятаю", - розповів Парубій.
Він додав, що висунув бойовикам вимогу скласти зброю і покинути приміщення СБУ, а ті у свою чергу ставили йому "умови загального характеру", одна з них стосувалася амністії внутрішніх військ "Альфи" і "Беркута", що брали участь у подіях на Майдані, а друга – проведення референдуму.
Парубій відзначив, що бойовики не змогли повідомити, якого саме референдуму хочуть, а казали, "що того, якого вимагає Медведчук і його "Український вибір"".
Він також додав, що бойовики не приймали самостійних рішень, а постійно радились з так званою "радою польових командирів". Також часто були телефонні розмови з головою облради Луганської області Валерієм Голенком.
"На певному етапі вони казали, що згодні віддати частину зброї і залишити частину приміщення, якщо будуть сигнали, що держава готова гарантувати амністію. Я здзвонився з в. о. президента Турчиновим. Він сказав, якщо вони здадуть зброю, то люди, які вчинили злочин, можуть бути амністовані його указом", - сказав Парубій.
"Але умови виконані не були, бо ці люди не були самостійними, я чітко розумів, що російські куратори роблять усе, щоб не досягти жодних узгоджень і щоб не залишити приміщення СБУ", - додав спікер ВР.
Він уточнив, що ці переговори тривали 6 або 7 діб.
"Вони завершились тим, що вони повідомили, що надалі не здатні вести переговори", - сказав Парубій.
Найбільшим цинізмом він назвав те, що у Луганську вирішили влаштувати дитяче свято, щоб убезпечити приміщення СБУ від штурму.
Після 30-хвилинного допиту Парубій клопотав про перерву до 11:00 6 липня у зв’язку з тим, що четвер у Верховній Раді складний день і що за 20 хв мають розглядати важливі законопроекти.
Суд клопотання задовольнив.
Екс-главу фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.