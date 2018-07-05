Парубій у деталях розповів, як вів перемовини з бойовиками в Луганську

Спікер ВР не зміг згадати точну дату візиту, але зазначив, що це було через день або два після захоплення будівлі СБУ.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, як їздив до Луганська, коли бойовики захопили будівлю місцевої СБУ і просив загарбників скласти зброю.

Про це він повідомив під час допиту в Старобільському райсуді Луганської області, який слухає справу про державну зраду Олександра Єфремова, передає "Українська правда".

Допит відбувся шляхом відеоконференцзв'язку з Подільського райсуду Києва.

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Парубій не зміг пригадати точної дати візиту, але відзначив, що це було через день чи два після захоплення будівлі СБУ. Спікер ВР прибув до Луганська разом з головою СБУ Валентином Наливайченком і керівником комендатури Самооборони Майдану Андрієм Левусом.

"Після прибуття в Луганськ перша наша зустріч була у прокуратурі, ми зустрілися з прокурором області, він повідомив обставини захоплення СБУ у Луганську, він повідомив, що бойовики захопили понад тисячу одиниць бойової зброї, що вони розміщені на всіх поверхах будівлі СБУ, що на деяких поверхах облаштовані професійні бойові точки", - сказав Парубій.

За його словами, під час візиту вони вели переговори з бойовиками.

"Ми без зброї і охорони приїжджали в офіс депутата Володимира Медяника. Бойовики були озброєні. Вели переговори три людини: Олексій Карякін, Валерій Рельке, третій чоловік представлявся як юрист, імені не пам’ятаю", - розповів Парубій.

Він додав, що висунув бойовикам вимогу скласти зброю і покинути приміщення СБУ, а ті у свою чергу ставили йому "умови загального характеру", одна з них стосувалася амністії внутрішніх військ "Альфи" і "Беркута", що брали участь у подіях на Майдані, а друга – проведення референдуму.

Парубій відзначив, що бойовики не змогли повідомити, якого саме референдуму хочуть, а казали, "що того, якого вимагає Медведчук і його "Український вибір"".

Він також додав, що бойовики не приймали самостійних рішень, а постійно радились з так званою "радою польових командирів". Також часто були телефонні розмови з головою облради Луганської області Валерієм Голенком.

"На певному етапі вони казали, що згодні віддати частину зброї і залишити частину приміщення, якщо будуть сигнали, що держава готова гарантувати амністію. Я здзвонився з в. о. президента Турчиновим. Він сказав, якщо вони здадуть зброю, то люди, які вчинили злочин, можуть бути амністовані його указом", - сказав Парубій.

"Але умови виконані не були, бо ці люди не були самостійними, я чітко розумів, що російські куратори роблять усе, щоб не досягти жодних узгоджень і щоб не залишити приміщення СБУ", - додав спікер ВР.

Він уточнив, що ці переговори тривали 6 або 7 діб.

"Вони завершились тим, що вони повідомили, що надалі не здатні вести переговори", - сказав Парубій.

Найбільшим цинізмом він назвав те, що у Луганську вирішили влаштувати дитяче свято, щоб убезпечити приміщення СБУ від штурму.

Після 30-хвилинного допиту Парубій клопотав про перерву до 11:00 6 липня у зв’язку з тим, що четвер у Верховній Раді складний день і що за 20 хв мають розглядати важливі законопроекти.

Суд клопотання задовольнив.

Екс-главу фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.