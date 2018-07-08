Стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою відповіддю агресивній політиці Кремля – Порошенко
Міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане потужною відповіддю агресивній політиці Кремля.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час заходів із вшанування пам'яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років, які відбулися на Волині, повідомили у прес-службі глави держави.
«Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав’язати свій «русский мир». Вони спробували це зробити спочатку проектом «Новоросія» - Харківська народна республіка, Запорізька народна республіка, Одеська народна республіка... Ми об’єдналися і зупинили їх. І проект «Новоросії» був знищений нашими спільними зусиллями, не лише Збройними Силами», - зазначив Порошенко.
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«Сьогодні, зрозумівши, що прямий наступ є неефективний, іншими методами війни є маніпулювання питаннями спільного минулого, аби, зокрема вбити клин між польським та українським народами», - підкреслив Порошенко.
Тому глава держави переконаний: «Лише міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою потужною відповіддю агресивній політиці Кремля».
Порошенко вважає, що українсько-польський діалог на тему болісних сторінок минулого, в умовах триваючої російської агресії, повинен бути максимально виваженим, а рішення мають бути заздалегідь та добре продуманими. «Драматичний українсько-польський конфлікт 40-х років ХХ століття є дуже складним питанням спільної історії, тому воно має бути виведене із сфери політики і передане на розгляд вченим», - зазначив він.