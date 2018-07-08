Стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою відповіддю агресивній політиці Кремля – Порошенко

Порошенко вважає, що українсько-польський діалог на тему болісних сторінок минулого повинен бути максимально виваженим.

Міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане потужною відповіддю агресивній політиці Кремля.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час заходів із вшанування пам'яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років, які відбулися на Волині, повідомили у прес-службі глави держави.

«Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав’язати свій «русский мир». Вони спробували це зробити спочатку проектом «Новоросія» - Харківська народна республіка, Запорізька народна республіка, Одеська народна республіка... Ми об’єдналися і зупинили їх. І проект «Новоросії» був знищений нашими спільними зусиллями, не лише Збройними Силами», - зазначив Порошенко.

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«Сьогодні, зрозумівши, що прямий наступ є неефективний, іншими методами війни є маніпулювання питаннями спільного минулого, аби, зокрема вбити клин між польським та українським народами», - підкреслив Порошенко.

Тому глава держави переконаний: «Лише міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою потужною відповіддю агресивній політиці Кремля».

Порошенко вважає, що українсько-польський діалог на тему болісних сторінок минулого, в умовах триваючої російської агресії, повинен бути максимально виваженим, а рішення мають бути заздалегідь та добре продуманими. «Драматичний українсько-польський конфлікт 40-х років ХХ століття є дуже складним питанням спільної історії, тому воно має бути виведене із сфери політики і передане на розгляд вченим», - зазначив він.