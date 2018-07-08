Порошенко закликав Польщу переглянути скандальний закон про інститут національної пам’яті (фото, відео)

Президент також підтвердив відданість української сторони політичним домовленостям щодо розблокування проведення польською стороною пошукових та ексгумаційних робіт на території України.

Президент України Перо Порошенко закликав до перегляду змін до польського законодавства про інститут національної пам’яті і перегляду положень, які стосуються оцінки українців.

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Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, про це голова держави сказав в ході робочої поїздки до Польщі під час відкриття у селі Сагринь Меморіалу пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

«Ми проти односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого, оскільки вони не сприяють процесу нашого історичного примирення. Підтримуємо ініціативи щодо перегляду відомих змін до польського законодавства про інститут національної пам’яті – і розраховуємо, що буде переглянуто також положення, які стосуються оцінки українців», - цитує інтернет-представництво Порошенка.

Президент також підтвердив відданість української сторони політичним домовленостям, досягнутим на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Харкові у грудні минулого року, щодо розблокування проведення польською стороною пошукових та ексгумаційних робіт на території України.

«Сподіваємось, що ближчим часом наші експерти розпочнуть відповідну роботу. Високі принципи стратегічного партнерства між вільною Україною і вільною Польщею ми ще раз підтвердили з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у спільній декларації 24 серпня 2016 року у день відзначення 25-ї річниці нашої незалежності, коли вперше поруч зі мною, Президентом України, на Майдані Незалежності стояв Президент Польщі – нашої братньої країни. І це є той символ, відносин України і Польщі, який я хочу бачити скрізь», - зазначив Порошенко.

За словами президента, події на Холмщині, як і низка інших трагічних конфліктів між українцями і поляками в часи Другої світової війни, вимагають ретельних історичних досліджень.

«І ці дослідження мають здійснюватися спільно істориками і науковцями, спільно українськими і польськими, базуватися на щирому прагненні встановлення справжньої історичної правди про причини, перебіг та наслідки конфлікту, якою б гіркою не була би правда для кожної із сторін. Наші народи заробили право знати правду. Але займатися цією правдою мають точно не політики. Мають історики і науковці. І про це ми домовилися і ми ніколи не дамо політизувати ці сторінки нашої історії», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, до Луцька прибув президент Республіки Польща Анджей Дуда для вшанування 75-х роковин Волинської трагедії 1943-1944 роки.