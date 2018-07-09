САП мститься детективам НАБУ через прослуховування Холодницького – Ситник

На думку Артема Ситника, якщо Назара Холодницького залишать на посаді голови САП, то наслідки будуть глобальні

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що Спеціальна антикорупційна прокуратура, порушуючи справи проти детективів НАБУ, мститься через прослуховування Назара Холодницького та викриття корупціонерів.

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«Останні часи такі є рішення САП (відкриття проваджень проти детективів НАБУ за фальсифікацію справ – ред.), вони пов’язані якраз з цією ситуацією, коли просто банальна помста іде детективам за те, що була історія з цим акваріумом, людина, мабуть, захищається і намагається помститися людям, які це все робили», – сказав Ситник в інтерв’ю DW.com.

На думку Ситника, якщо Назара Холодницького залишать на посаді голови САП, то наслідки будуть глобальні. «Прокурор, який вибирає, притягувати чи не притягувати в залежності від політичної ситуації. Прокурор, який здійснює тиск на суддів, прокурор, який здійснює на своїх підлеглих тиск певний незаконний - усі ці дії освячуються, і тому наслідки для правоохоронної системи будуть дуже серйозні», – переконаний директор НАБУ.

26 липня відбудеться засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, на якому мають винести рішення щодо Назара Холодницького, голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наразі у мережі ширяться висновки комісії, про те що варто лише винести догану пану Холодницькому, але не звільняти, як цього вимагали Ситник і громадські активісти, зазначає DW.com.