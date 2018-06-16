Ситник сподівається, що аудит НАБУ не стане інструментом для політичної розправи

Директор Національного антикорупційного бюро України наголосив, що аудит не повинен стати інструментом для політичної розправи.

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник сподівається, що комісія зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ незалежно оцінюватиме діяльність бюро - без вказівок певних політичних сил.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це директор антикорупційного відомства сказав під час зустрічі зі студентами в "Парку корупції" у Києві.

"Аудит повинен проводитися не тільки в НАБУ, а взагалі кожен державний орган повинен проходити незалежний аудит, і тут визначальне слово не аудит, а незалежний", - наголосив Ситник.

"Аудит потрібен, і дуже погано, що в НАБУ за три роки не було жодного аудиту", - додав директор бюро.

При цьому, за його словами "чомусь одразу за цей аудит схопилися, як за можливість такої от політичної розправи фактично з керівництвом антикорупційного бюро".

"Сподіваюсь, що ті люди, які зараз обрані аудиторами, вони усвідомлюють свою відповідальність і будуть все ж таки давати оцінку незалежно, а не з огляду на те, що їм кажуть певні політичні сили", - заявив Ситник.

При цьому він повідомив, що нещодавно незалежний аудит діяльності НАБУ провели представники Міністерства юстиції США.

"З їхнього боку це була дуже професійна робота, і вони дали нам 47 рекомендацій, як нам покращити свою роботу, але в цілому - схвальний вийшов висновок", - сказав Ситник.

Він запевнив, що бюро ефективно розпоряджається коштами, які виділяються з держбюджету, а також надходять в рамках міжнародної допомоги.

"Тому аудит потрібен. Він є в будь-якій країні світу. Єдине, що цей аудит не повинен бути політичним інструментом. На жаль, у нас є такі ризики в Україні. Сподіваюсь, що ми цього не допустимо", - зазначив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі законодавством, комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів щороку проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. У складі комісії мають бути представники уряду, парламенту та президента.

Аудитором НАБУ від Кабміну обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.

Аудитором НАБУ від Верховної Ради визначено доктора юридичних наук Володимира Василенка.

Президент ще не призначив свого представника.