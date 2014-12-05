"ЛНР" готує масове виробництво фальшивої горілки - Москаль

Про це заявляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Так звана ЛНР один в один повторює шлях, пройдений колись самопроголошеним Придністров’ям. Гострий дефіцит коштів луганські самозванці вирішили компенсувати за рахунок контрафактного спиртного. Для цього з Росії та деяких інших країн через прозорий кордон сюди масово завозиться спирт, пляшки, етикетки та закрутки", - повідомляє очільник області.

Читайте такожБойовики "ЛНР" викрали керівництво луганських тюремниківЯк стверджує Москаль, йому стало відомо з оперативної інформації, що в ЛНР вироблятимуть в основному фальсифіковану горілку торгових марок Medoff та Nemiroff, основним ринком збуту якої буде Україна.

"Підвести цю діяльність під контрабанду не вдасться, оскільки контрабанда — це незаконне переміщення товарів через державний кордон, якого між контрольованою Україною територією й так званою ЛНР бути не може. Ніяких митниць тут ніхто ставити не буде. Та й поняття контрабанди в Україні давно декриміналізоване. Тому наводнювання ринку великою кількістю контрафактного спиртного, яке дешевше за оригінальну продукцію й гірше за неї за якістю, несе в собі великі економічні загрози Україні", - вважає Москаль.