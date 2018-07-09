У Раді прогнозують голосування щодо зняття депутатської недоторканості вже цього тижня

Голова ВР Андрій Парубій зауважив, що для розгляду питання про зняття недоторканності ще необхідне рішення профільного парламентського комітету — з питань правової політики та правосуддя.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що цього тижня має відбутися голосування з питання зняття депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Геращенко зауважила, що у програмах усіх фракцій є питання щодо зняття депутатської недоторканності.

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“Я вважаю, що на цьому тижні має відбутися так само результативне голосування по зняттю депутатської недоторканності”, - наголосила депутат.

Також, на думку Геращенко, сьогодні керівники фракцій мають провести остаточні консультації для виходу на позитивне голосування щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Крім того, вона наголосила на необхідності запуску роботи Міністерства у справі ветеранів.

Своєю чергою, голова ВР Андрій Парубій пізніше зауважив, що для розгляду питання про зняття недоторканності ще необхідне рішення профільного парламентського комітету — з питань правової політики та правосуддя.

Він додав, що дуже розраховує, що цієї середи комітет дасть своє рішення щодо відповідного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновків два законопроекти про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Один з них, зареєстрований президентом, - «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного Закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Інший – «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), який подали 158 депутатів. Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». Також проектом закону вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

КС визнав конституційними обидва проекти законів.

Відповідно до процедури, для ухвалення змін до Конституції спочатку законопроект направляється до КС для отримання висновку. Після його отримання проект закону розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226 голосами. А остаточне ухвалення може відбуватися не раніше ніж на наступній черговій сесії ВР і має ухвалюватися мінімум 300 голосами.