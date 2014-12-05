В Україну їде заступник генсека ООН

13:51, 05 грудня 2014
Політика
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Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман 16 грудня відвідає Україну.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер сьогодні на прес-конференції в Києві.

Читайте такожВ Україну наступного тижня приїде делегація Міністерства фінансів СШАЗа його словами, Фелтман прибуде в Україну з одноденним візитом.

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