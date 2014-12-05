В Україну їде заступник генсека ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер сьогодні на прес-конференції в Києві.

Читайте такожВ Україну наступного тижня приїде делегація Міністерства фінансів СШАЗа його словами, Фелтман прибуде в Україну з одноденним візитом.