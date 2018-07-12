Учасники акції протесту проти підвищення цін на проїзд прорвалися до зали Київради і заблокували виходи (відео)
13:51, 12 липня 2018Політика
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Мітингувальники зірвали засідання Київради та заблокували виходи.
Учасники акції зірвали засідання / Скріншот
Учасники акції протесту проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті до 8 грн прорвалися до сесійної зали Київради.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ГО "Українська антикорупційна асоціація" Олександр Аронець.
"Київська громада проривається у сесійну залу Київради, щоб змусити депутатів зупинити підняття цін на проїзд", - пише він й публікує відповідне відео.
На відео видно, що сталися невеликі сутички. Учасники акції сканували "Ганьба".
Депутат Київради Наталія Маслова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що мітингувальники заблокували виходи.
Як повідомляв УНІАН, під Київрадою проходить акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті до 8 грн.
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