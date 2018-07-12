Учасники акції протесту проти підвищення цін на проїзд прорвалися до зали Київради і заблокували виходи (відео)

Мітингувальники зірвали засідання Київради та заблокували виходи.

Учасники акції протесту проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті до 8 грн прорвалися до сесійної зали Київради.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ГО "Українська антикорупційна асоціація" Олександр Аронець.

"Київська громада проривається у сесійну залу Київради, щоб змусити депутатів зупинити підняття цін на проїзд", - пише він й публікує відповідне відео.

На відео видно, що сталися невеликі сутички. Учасники акції сканували "Ганьба".

Депутат Київради Наталія Маслова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що мітингувальники заблокували виходи.

Як повідомляв УНІАН, під Київрадою проходить акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті до 8 грн.