Учасники акції протесту проти підвищення цін на проїзд прорвалися до зали Київради і заблокували виходи (відео)

13:51, 12 липня 2018
Політика
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Учасники акції зірвали засідання / Скріншот

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ГО "Українська антикорупційна асоціація" Олександр Аронець.

"Київська громада проривається у сесійну залу Київради, щоб змусити депутатів зупинити підняття цін на проїзд", - пише він й публікує відповідне відео.

На відео видно, що сталися невеликі сутички. Учасники акції сканували "Ганьба". 

Депутат Київради Наталія Маслова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що мітингувальники заблокували виходи. 

Як повідомляв УНІАН, під Київрадою проходить акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті до 8 грн. 

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Теги: #тарифи#протести#Київрада#ціни на проїзд