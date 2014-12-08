В районі Горлівки йде запеклий бій - ЗМІ

Про це пише "Сегодня" з посиланням на повідомлення місцевих жителів.

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"Весь вечір не вщухають залпи і вибухи, власне, їх було чути весь день, але ввечері вони посилилися. Ми всією сім'єю зараз сидимо в коридорі, а за вікном чути як працює "Град" і гаубиці. Дуже багато сусідів спустилися в підвал. Крім того, кажуть, що під обстрілом виявилася велика кількість житлових будинків. Взагалі, таке відчуття, що падають снаряди прямо за вікном. У нас пропало опалення, світло та вода поки є", - наводить видання розповідь співрозмовника по імені Андрій.