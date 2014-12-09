Депутати Ради визначилися, як будуть працювати до середини січня

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 334 народних депутатів із 366, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до календарного плану проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (грудень 2014 - січень 2015 року), 10 грудня відбудеться пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах, 11 - пленарні засідання, 12 - Година запитань до уряду та пленарне засідання.

З 15 по 19 грудня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях і групах.

22 грудня відбудеться засідання Погоджувальної ради, 23 - пленарні засідання, 24 - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах, 25 - пленарні засідання, 26 - Година запитань до уряду і пленарне засідання.

З 29 грудня по 2 січня депутати працюватимуть з виборцями.

З 5 по 9 січня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях і групах.

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12 січня відбудеться засідання Погоджувальної ради, 13 - пленарні засідання, 14 - пленарне засідання і робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах, 15 - пленарні засідання, 16 - Година запитань до уряду і пленарне засідання; закриття сесії.

Крім того, депутати визначили, що у разі внесення Кабміном законопроекту щодо держбюджету-2015 на тижні з 15 по 19 грудня, можливе проведення засідання ВР цього ж тижня.

Також депутат Павло Пинзеник нагадав, що напередодні депутати ухвалили рішення про те, що сьогодні замість вечірнього засідання та завтра депутати працюватимуть у комітетах.