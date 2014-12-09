Затримані на Донбасі десантники з Костроми хвалилися, що їдуть в Україну бити «майданівців»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова Об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при Міністерстві оборони України Юрій Тандіт.

"Їх стає все більше і більше, тому що їх там стає всі більше і більше", - сказав Тандіт, відповідаючи на питання про затримання російських солдатів на території України, але разом з тим він не уточнив точну кількість затриманих російських солдат.

Тандіт повідомив, що був у складі групи, яка опитувала десантників з Костроми.

"Скажу впевнено, що вони не заблудились. Більше того, напередодні того, як вони стали заходити на нашу територію по лінії Азовського моря, ці десантники вже писали своїм дівчатам в соціальних мережах, що їдуть бити «майданівців»...", - додав він.

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За словами Тандіта, "потім вони здали всі особисті речі та телефони, а також навіть перефарбували свою техніку, на якій вони заходили на нашу територію, в кольори української армії".

За словами Тандіта, він був уражений тим, як ці десантники боялися українців.

"Їм, видно, там російська пропаганда говорила, що ми тут всі страшні убивці, що їх будуть одразу ж терзати, вуха відрізати тощо. А коли їм першу медичну допомогу стали надавати старші офіцери - це були «альфівці»... Вони, звичайно ж, були цим вражені. І вони потім говорили відверті речі про свою легенду, яку вони заучували", - сказав Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в Донецькій області спецпідрозділу сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані військові були з документами і зброєю і дали свідчення про те, що вони належать до військової частини 98-ї повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їх батальйон 23 серпня було передислоковано до Ростова-на-Дону, а 24 серпня особовий склад було піднято за тривогою для здійснення маршу, зокрема за допомогою декількох десятків БМД. Як відзначили десантники, тільки офіцерам було відомо про маршрут проходження колони.

27 серпня в Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані СБУ російські десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території.

Того ж дня на прес-конференції у Києві, організованій СБУ, затримані російські десантники заявили, що не знали, що перебувають на території України, і не збиралися воювати з українськими військовими.