КВУ назвав імена депутатів, які пропустили майже всі голосування Ради за сесію

Лише окремі депутати взяли участь у майже всіх голосуваннях Ради. Серед них Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) та Віктор Пинзеник (99,29%).

53 народні депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради упродовж восьмої сесії (лютий-липень).

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Більшість з них є членами групи «Відродження» (11 осіб), «Опозиційного блоку» (15) та «Волі народу» (10), повідомляється на сайті Комітету виборців України (КВУ).

"П’ятеро депутатів не проголосували (не натискали «за», «проти» чи «утримався») жодного разу за сесію. Це Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В’ячеслав Константіновський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв", - йдеться в повідомленні КВУ.

Також серед Топ-10 депутатів, які майже не голосували: Костянтин Жеваго (взяв участь в 0,36% голосувань), Євгеній Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабінович (1,3%), Юхим Звягільський (1,34%).

Також практично не голосували такі відомі політики як Дмитро Добкін (взяв участь в 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутиннік (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).

"Лише окремі депутати взяли участь у майже всіх голосуваннях Ради. Серед них Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) та Віктор Пинзеник (99,29%)", - зазначається в повідомленні.

Всього упродовж восьмої сесії було проведено 72 пленарні засідання, під час яких відбулося 2239 голосувань.