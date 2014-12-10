У Криму оголосили святом день псевдореферендуму

Цю дату тепер відзначатимуть як «День республіки Крим», повідомляє Крим.Реалії.

Згаданий законопроект ухвалено в першому читанні на засіданні кримського «парламенту» 10 грудня. За проголосували 65 із 65 присутніх депутатів.

«Встановити 16 березня Днем Республіки Крим та оголосити його неробочим, святковим днем. У разі, коли цей день випадає на суботу або неділю, перенести вихідний на наступний після святкового робочий день», – сказав перший «віце-спікер» Криму Костянтин Бахарєв.

За його словами, оголошення дня «референдуму» святом підкреслює особливий статус цього дня для Криму і грає «об'єднуючу роль для всього кримського співтовариства», незалежно від національності та віросповідання.

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16 березня 2014 року, за результатами так званого референдуму, який відбувся на території Криму та Севастополя, Росія включила півострів до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

За офіційними даними, в Криму майже 100% виборців (96,77%) проголосували "за" анексію півострова Росією при явці 83,1%. Водночас, в опублікованому через півтора місяці огляді членів Ради з прав людини при президентові РФ вказувалося, що явка на "референдумі" в Криму складала 30-50%, з них "за" голосували 50-60%.