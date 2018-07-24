Суд вирішив, що батько соратника Януковича Арбузова непричетний до корупційних схем, і повернув йому будинок та землю

Прокуратура не довела, що батько біглого екс-очільника Нацбанку Арбузова отримав будинок і земельні ділянки завдяки оборудкам сина.

Суд зняв арешт з будинку та земельних ділянок батька екс-голови Національного банку та екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова. Таке рішення, оприлюднене в реєстрі 20 липня, ухвалив Печерський райсуд Києва.

Як передає Українська правда, суд виріши скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016 року на майно батька Арбузова. Йдеться про будинок площею 415,9 квадратних метра та дві земельні ділянки: 0,1158 та 0,1798 гектара. Згідно з матеріалами справи, будинок батько екс-чиновника придбав у 2012 році, а землею володіє з березня 2014.

Майно було заарештоване в рамках розслідування привласенення коштів Сергієм Арбузовим.

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У своєму клопотанні адвокат зазначив, що його батько, Геннадій Арбузов, "не має жодного відношення до кримінального провадження… не має статусу підозрюваного, обвинуваченого".

Крім того, на думку захисту, прокуратура не довела, що своє майно батько колишнього очільника Нацбанку отримав саме завдяки діям сина.

Так, суд посилався на інформацію фіскальної служби, згідно з якою, з 1998 по 2017 рік батько Арбузова заробив 5 153 630 гривень.

Суд вирішив, що "на даний час відсутні розумні підстави вважати", що Геннадій Арбузов здобув майно незаконним шляхом за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий, за клопотанням якого у 2016 році арештували майно, в судове засідання не з’явився і, відповідно, "не надав доказів на спростування доводів заявника".

Сергій Арбузов з 2010 року обіймав посаду голови Нацбанку, з кінця 2012 – першого віце-прем’єр-міністра. Він втік з країни після перемоги Революції Гідності.

Арбузов є фігурантом кримінального провадження за фактом невиконання покупцем пакету акцій ВАТ "Укртелеком" – ТОВ "ЄСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та незаконного її фінансування упродовж 2012 – 2013 років за рахунок коштів держбюджету на суму 220 млн грн.

У серпні 2017 року суд дозволив заочно розслідувати справу Сергія Арбузова.

У 2014 році стало відомо, що він нібито планував звести маєток у селі Дмитрівка під Києвом: його батьку та ще одному донеччанину здали в оренду 48 гектарівнавколо будинку Арбузова.