СК РФ звинуватив екс-міністра оборони України у закликах до тероризму

У СК РФ стверджують, що Гриценко закликав підривати поїзди на території Росії.

Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення екс-міністру оборони України Анатолію Гриценку.

Як повідомили в прес-службі відомства, Гриценка звинувачують у закликах до тероризму.

Згідно з повідомленням, розслідування зафіксувало два факти таких закликів. У перший раз Гриценко нібито закликав до "терористичної діяльності" на території Москви і Таганрога, при цьому, що саме закликав зробити екс-міністр, не зазначено.

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Також в СК РФ стверджують, що Гриценко "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів".

Обидва випадки об'єднані в одне кримінальне провадження.

"За даним фактом відносно Анатолія Гриценка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)", - йдеться у повідомленні.

У СК РФ нагадали, що згідно зі ст. 12 КК РФ іноземні громадяни, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин за її межами, спрямований проти інтересів Росії, підлягають кримінальній відповідальності відповідно до російського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Росії порушили справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова через вибори президента РФ. У СК РФ вважають, що в результаті злочинних дій глави МВС України та інших осіб були грубо порушені законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації.