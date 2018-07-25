СК РФ звинуватив екс-міністра оборони України у закликах до тероризму

12:30, 25 липня 2018
Політика
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У Росії порушили кримінальну справу проти екс-міністра оборони України Анатолія Гриценко / фото УНІАН

Як повідомили в прес-службі відомства, Гриценка звинувачують у закликах до тероризму.

Згідно з повідомленням, розслідування зафіксувало два факти таких закликів. У перший раз Гриценко нібито закликав до "терористичної діяльності" на території Москви і Таганрога, при цьому, що саме закликав зробити екс-міністр, не зазначено.

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Також в СК РФ стверджують, що Гриценко "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів".

Обидва випадки об'єднані в одне кримінальне провадження.

"За даним фактом відносно Анатолія Гриценка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)", - йдеться у повідомленні.

У СК РФ нагадали, що згідно зі ст. 12 КК РФ іноземні громадяни, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин за її межами, спрямований проти інтересів Росії, підлягають кримінальній відповідальності відповідно до російського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Росії порушили справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова через вибори президента РФ. У СК РФ вважають, що в результаті злочинних дій глави МВС України та інших осіб були грубо порушені законні права та інтереси громадян, гарантовані Конституцією Російської Федерації.

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Теги: #СК РФ#Анатолій Гриценко