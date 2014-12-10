Міськрада Запоріжжя проігнорувала самовідвід мера

Депутати Запорізької міської ради відмовилися приймати рішення про відставку мера Олександра Сіна, секретаря міськради і саморозпуск.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні за 1,5 години після того, як на сесії міськради Сін під тиском народного депутата Олега Ляшка написав заяву про відставку, а більша частина депутатів залишили зал, депутати зібралися знову і провели ще одне засідання сесії міськради.

На початку засідання Сін запропонував внести до порядку денного питання про свою відставку і звільнення з посади секретаря міськради Романа Тарана, але депутати проголосували «проти».

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Не підтримали вони і пропозицію фракції «Батьківщина» внести до порядку денного питання про саморозпуск міськради.

Водночас депутати ухвалили рішення направити президенту, Верховній Раді та генеральному прокурору України звернення з проханням дати оцінку діям народних депутатів Олега Ляшка та Ігоря Мусійчука, а так само прокурора Запорізької області Олександра Шацького, які, згідно з текстом звернення, «вчинили факти силового впливу на мера Олександра Сіна, секретаря міськради Романа Тарана і депутатів міськради».

«Ми розцінюємо дії цих депутатів і прокурора як спробу насильницького захоплення влади в Запоріжжі», - говориться в прийнятому Запорізькою міськрадою зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в Запоріжжі відбувалася сесія Запорізької міськради, напередодні якої мер Запоріжжя Сін обнародував на офіційному сайті міськради «екстрену заяву» про «заплановане на найближчі дні силове захоплення влади в місті із залученням озброєних бойовиків і проплачених псевдоактивістів» з метою «усунення від виконання обов`язків депутатів міської ради, виконкому міськради і міського голови».

Вранці 10 грудня перед будівлею мерії зібралися більш як 300 чоловік з вимогами відставки мера Запоріжжя Сіна.

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Учасники акції протесту стояли з плакатами «Запоріжжя без Сіна!», «Злодій має сидіти!», встановили клітку, в якій розмістили опудало з прізвищем мера, і вимагали Сіна піти у відставку.

Пізніше на сесію Запорізької міськради прийшов народний депутат Ляшко і зажадав від мера Сіна написати заяву про відставку за власним бажанням. Сін заявив, що напише заяву в тому разі, якщо аналогічну заяву подасть і секретар Запорізької міськради. Після перепалки обидві заяви було написано, але прийняти відставку міськрада не змогла, оскільки більша частина депутатів залишили сесійний зал.