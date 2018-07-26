Вбивця Крисін і його нова покровителька у мантії

Сьогодні полку суддів-покровителів тітушок прибуло. Не встиг прохолонути слід судді Шевченківського райсуду Києва Лінника, який не так давно засудив до умовного терміну ватажка тітушок і вбивцю журналістів Юрія Крисіна, а відразу після того втік на пенсію, як стяг захисника тітушні підняла його колега із Дарницького суду столиці Ольга Прасолова.

Ця служителька Феміди нині стала на бік адвокатів Крисіна і таки відвела від справи Крисіна суддю Любов Леонтюк, усунення якої адвокати Крисіна безуспішно добивалися тричі.

У самому факті задоволення клопотання захисників обвинувачуваного немає нічого дивного. Дивно те, що Прасолова при цьому плюнула на норми Кримінального процесуального кодексу.

Слід нагадати, що Прасолова вже розглядала клопотання адвокатів Крисіна про відвід такої немилої їм судді Леонтюк і відмовила тоді у відводі. Сьогодні ж, у порушення норм КПК, які забороняють розглядати відвід після початку розгляду справи, за виключенням випадків, коли стороні процесу прямо під час цього розгляду стали відомі якісь нові обставини, - Прасолова взялася повторно розглядати клопотання про відвід Леонтюк.

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Адвокат Крисіна Євген Солодко у своєму клопотанні як на підставу для відводу послався на розгляд у суді кримінальної справи проти чоловіка судді Леонтюк.

Але штука в тім, що справа її чоловіка слухається ще з минулого року, і адвокатам Крисіна про це добре відомо, адже на декількох попередніх засіданнях вони говорили про це у вічі судді Леонтюк, та і у попередніх заявах про відводи теж про цю обставину згадували. При цьому Солодко у нинішній заяві про відвід навіть жодним словом не обмовився, що про цей факт йому стало відомо лише сьогодні.

Саме тому суддя Прасолова не повинна була навіть розглядати цей відвід.

Можливо, це непрофесіоналізм судді? Навряд чи. Швидше скидається на попередню домовленість, і на це вказує один цікавий факт.

Вже понад півроку адвокати Крисіна використовують найменший привід, щоб зірвати засідання: без поважних причин не з’являються на засідання, закидують суд проханнями про відводи не лише судді, але й прокурорів і секратаря судового засідання, сам Крисін не раз вдавав з себе хворого.

Нині їм теж трапилася чудова нагода перенести засідання. Технічній службі суду на самому початку слухання не вдавалося налаштувати зв’язок із слідчим ізолятором, де перебуває вбивця-тітушка, і секретар запитала у його адвокатів, чи можна завершити зачитування обвинувального акту Крисіну без зв’язку з ним. На превеликий подив, адвокати не заперечили. Хоча могли б скористатися ситуацією, заявивши, що це – порушення прав їхнього клієнта.

Ми, як кажуть, свічку не тримали, але – скидається на те, що адвокати наперед знали, яким буде рішення судді Прасолової, тому не переймалися щодо деталей сьогоднішнього судового дня.

Що далі?

А далі, згідно з нормами КПК, вже інший суддя має розпочати розгляд справи по-новому – починаючи з підготовчого засідання. Хто це буде, наразі невідомо – суддю визначить автоматична система розподілу справ. Проте, судячи з того, з якою затятістю захисники Крисіна добивалися відводу судді Леонтюк, їх напевно влаштує будь-який інший – або ж епопея з відводами суддів продовжиться.

Якщо попадеться слухняний суддя – адвокати не будуть закидати суд клопотаннями про відводи, якщо ж ні – то, ймовірно, вони повернуться до практики тягнути кота за хвіст

Чи так це, стане зрозуміло з першого засідання за участі нового судді: якщо попадеться слухняний – адвокати не будуть закидати суд клопотаннями про відводи, якщо ж ні – то, ймовірно, вони повернуться до практики тягнути кота за хвіст. Не зрозуміло лише, що це їм дасть, з огляду провал такої тактики у суді Шевченківському, де суддя Лінник три роки розглядав простеньку одноепізодну справу, відмазав «клієнта» від ув’язнення, але в апеляції той однаково отримав 5 років тюрми. Навряд чи в нашому випадку події розвиватимуться інакше, адже, принаймні на тепер, інший обвинувачуваний – подільний Крисіна і його підлеглий у кримінальній ієрархії Сергій Чемес – вже давно готовий свідчити і каятися, сподіваючись на мінімальне покарання. Принаймні про це говорить тактика його адвокатів, які не зривають судові засідання. А його свідчення – це фактично вирок Крисіну.

Можливо, тактика захисту Крисіна – тягнути час до виборів в надії, що влада зміниться, і їхнього клієнта тихенько амністують чи помилують, а поточну справу проти нього закриє який-небудь слухняний суддя, яких, на радість крисіних, у нас є багато.

Можливо, їх би стало менше, якби Вища рада правосуддя належно відреагувала б на скаргу прокурорів на сьогоднішнє рішення судді Прасолової. Скаргу прокурори обіцяють подати найближчими днями, а нам лишається пильно стежити за дуже знаковим судовим процесом.

Дмитро Хилюк